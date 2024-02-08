«Их будет больше»: о чем Британия предупредила Украину на фоне нехватки снарядов

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Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

Эксперт Меркурис спрогнозировал Украине еще больше ракетных атак в феврале

«Их будет больше»: о чем Британия предупредила Украину на фоне нехватки снарядов

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Тем временем Евросоюз напрямую говорит об истощении своих ресурсов для продолжения спонсирования киевского режима.

В феврале увеличится количество ракетных ударов по военным объектам Украины. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Мы только увидели первую крупную серию ракетных ударов в феврале этого года, и нет сомнений, что их будет больше», — считает он.

При реализации армией России такой стратегии украинские средства противовоздушной обороны тратят ценные ракеты, включая снаряды от ЗРК Patriot, которых и без того осталось мало.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики ощущают острую нехватку оружия, боеприпасов, техники и живой силы. Так, на один их снаряд приходится десять российский.

Тема:
Спецоперация
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