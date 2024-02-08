«Жизнь только начинается»: Роман Костомаров отмечает свой 47-й день рождения

Отмечать праздник фигурист будет вместе с семьей.

Сегодня известный фигурист Роман Костомаров отмечает свой 47-й день рождения. Забавный ролик в честь праздника спортсмен опубликовал в личном блоге, вновь порадовав поклонников.

Знаменитость не перестает делиться с подписчиками различными кадрами с увлекательного отпуска на Мальдивах, куда он отправился со своей любимой семьей. День рождения Роман отметит вместе с родными и близкими.

Видео спортсмен снял под знаменитую песню «30 лет» группы «Сектор Газа». Костомаров в солнечных очках и кепке искренне улыбается на фоне солнечного города и радуется собственному празднику.

«Мне сегодня 47. Дожили… А жизнь только начинается», — подписал он ролик.

Фигурист на своем примере доказывает, что все возможно — год назад он попал в больницу из-за тяжелейшей формы пневмонии, которая спровоцировала ряд осложнений.

В их результате ему, к большому несчастью, пришлось ампутировать одну кисть, несколько пальцев на другой кисти, а также стопы, что стало огромным шоком для Романа.

Однако олимпийский чемпион не собирался сдаваться и буквально выкарабкался с того света, в чем ему помогла заботливая и любящая семья. Сейчас Костомаров учится жить в новых условиях — он уже встал на коньки, вызвав невероятное восхищение у фанатов и общественности.

Во время отдыха у океана Роман не только хорошо проводит время, но и продолжает активно работать над своим здоровьем. Мужчина также снова занялся особым видом спорта — флайбордом. Он представляет из себя полеты на доске, которая приводится в движение реактивной силой потока воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров вновь превзошел себя, увлекшись экстримом.