Минобороны РФ предложило установить предельный возраст офицеров-контрактников

Минобороны России предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе на период мобилизации для военнослужащих, подписавших контракт. Соответствующий проект появился на Федеральном портале проектов нормативных документов правовых актов.

Согласно законопроекту МО РФ, предельный возраст офицеров, имеющих воинское звание до генерал-полковника и адмирала, будет достигать 70 лет, остальных военнослужащих — 65 лет. Это касается периода мобилизации либо военного положения.

Речь пойдет о статусе тех военнослужащих, кто подписал контракт до 24 июня 2023 года.

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