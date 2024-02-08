Минобороны РФ предложило установить предельный возраст офицеров-контрактников

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 13 0

Новые правила могут коснуться военнослужащих, подписавших контракт в период мобилизации.

Минобороны РФ предложило установить предельный возраст офицеров-контрактников

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Минобороны России предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе на период мобилизации для военнослужащих, подписавших контракт. Соответствующий проект появился на Федеральном портале проектов нормативных документов правовых актов.

Согласно законопроекту МО РФ, предельный возраст офицеров, имеющих воинское звание до генерал-полковника и адмирала, будет достигать 70 лет, остальных военнослужащих — 65 лет. Это касается периода мобилизации либо военного положения.

Речь пойдет о статусе тех военнослужащих, кто подписал контракт до 24 июня 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что морпехов Черноморского флота наградили медалями «За отвагу» прямо на передовой.

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