У Александра Панкратова-Черного случился сердечный приступ

Знаменитому режиссеру стало плохо 5 февраля, но известно об этом стало только сейчас.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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У народного артиста России Александра Панкратова-Черного случился сердечный приступ. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.
Уточняется, что плохо известному режиссеру стало только 5 февраля, но известно об этом стало только сегодня. Около восьми часов вечера у Панкратова-Черного была диагностирована пароксизмальная форма фибрилляций предсердия.
Вся информация о его состоянии уточняется.
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