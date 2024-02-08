Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Страны — участницы Европейского союза обдумывают введение очередных санкций против России. В том числе, в организации предложили распространить рестрикции на 55 компаний и физических лиц из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что санкции затронут лиц и организации, которые вовлечены в производство оружия, поставки ключевых технологий и электроники. Ограничения еще распространятся на судоходные компании, занятые транспортировкой боеприпасов из Северной Кореи в России.

Под ограничения подпадут и физические лица, как утверждает издание.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия РФ якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Тем не менее Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на экономистов «Сбера», что санкции против России ударили по экономике Запада.