СМИ узнали о содержании 13-го пакета санкций Евросоюза против России

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против 55 компаний и 60 физлиц в РФ

СМИ узнали о содержании 13-го пакета санкций Евросоюза против России

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Страны — участницы Европейского союза обдумывают введение очередных санкций против России. В том числе, в организации предложили распространить рестрикции на 55 компаний и физических лиц из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что санкции затронут лиц и организации, которые вовлечены в производство оружия, поставки ключевых технологий и электроники. Ограничения еще распространятся на судоходные компании, занятые транспортировкой боеприпасов из Северной Кореи в России.

Под ограничения подпадут и физические лица, как утверждает издание.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия РФ якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Тем не менее Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на экономистов «Сбера», что санкции против России ударили по экономике Запада.

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СМИ узнали о содержании 13-го пакета санкций Евросоюза против России

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