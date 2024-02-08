Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РЗСО «Ураган» и «Ольха»

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Срочная новость 43 0

Боевики ВСУ обстреляли приграничный регион вечером, 8 февраля 2024 года.

Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РЗСО «Ураган» и «Ольха»

Фото: © РИА Новости

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские системы ПВО предотвратили попытку киевского режима атаковать Белгородскую область, сбив украинские снаряды в небе над регионом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, Украина выпустила снаряды по приграничному региону России вечером, 8 февраля 2024 года.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха“», — сообщает Минобороны РФ.

Все снаряды сбиты уничтожены в небе над регионом.

Тема:
Спецоперация
8 февр
На Украине расформировали спецполк Нацполиции из-за отказа идти на фронт
8 февр
«Ощущение личной избранности»: психолог о поднятии музыкантами духа у бойцов СВО
8 февр
«Побольше бы таких артистов»: российские бойцы поблагодарили рэпера ST
8 февр
Гладков сообщил об обстреле белгородского села Ржевка, пострадали пять человек
8 февр
Боевики ВСУ атаковали автобус с мирными жителями Белгородской области
8 февр
Российские бойцы уничтожили долговременные укрытия ВСУ на купянском направлении
8 февр
Российские истребители сбили украинский самолет Су-25 под Донецком
8 февр
Каждого поименно: СК РФ вычислил украинских боевиков, причастных к обстрелу Лисичанска
8 февр
«Основа всего»: в ВСУ предрекли глобальный провал из-за нехватки боевиков
8 февр
«США выйдут из событий?» — Байден назвал положение Украины критическим
-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.15
0.47 98.09
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ
19:27
«Поблагодарил за два года»: Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ
19:24
В ЦБ России прогнозируют снижение ключевой ставки
19:06
«Выдают глаза»: Николаева призналась, что ждет ребенка от бывшего Волочковой
18:48
Шольц приехал в США ради помощи Украине: почему его ждет разочарование
18:46
Умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса