Ковальчук указал на важность фундаментальных исследований в отечественной науке

Важнейшие темы обсудили на заседании Совета по науке и образованию.

Развитие России невозможно без фундаментальных исследований в рамках отечественной науки. Об этом на заседании Совета по науке и образованию заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Эксперт обратил внимание на то, что среди молодежи лидирующие позиции сейчас занимает именно прикладная наука, в то время, как фундаментальные работы практически исчезли.

«Если у нас не будет фундаментальных исследований, которые в моменте бессмысленны, у нас не будет будущего», — считает Ковальчук.

Президент института также отметил важность физических методов исследования и математического аппарата описания, которые делают науку полноценной, являясь по сути своей не предметом, а методологией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия должна быть обеспечена собственными технологиями и производством.