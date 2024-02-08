Ковальчук указал на важность фундаментальных исследований в отечественной науке

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 19 0

Ковальчук: фундаментальные исследования важны для развития отечественной науки

Ковальчук указал на важность фундаментальных исследований в отечественной науке

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Важнейшие темы обсудили на заседании Совета по науке и образованию.

Развитие России невозможно без фундаментальных исследований в рамках отечественной науки. Об этом на заседании Совета по науке и образованию заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Эксперт обратил внимание на то, что среди молодежи лидирующие позиции сейчас занимает именно прикладная наука, в то время, как фундаментальные работы практически исчезли.

«Если у нас не будет фундаментальных исследований, которые в моменте бессмысленны, у нас не будет будущего», — считает Ковальчук.

Президент института также отметил важность физических методов исследования и математического аппарата описания, которые делают науку полноценной, являясь по сути своей не предметом, а методологией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия должна быть обеспечена собственными технологиями и производством.

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Ковальчук указал на важность фундаментальных исследований в отечественной науке

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