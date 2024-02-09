Слуга правосудия: 180 лет со дня рождения Анатолия Кони

Именно благодаря его трудам появилось понятие «судебная этика».

Человек, разделивший историю российского права на «до» и «после». Блистательный юрист, писатель и философ, чьи труды до сих пор являются основой многих гуманитарных дисциплин.

Сегодня исполняется 180 лет со дня рождения Анатолия Кони. Каким был и чем запомнился самый честный русский судья — расскажет Наталия Оскерко.

Судья, общественный деятель, академик, литератор, педагог — своеобразный Ломоносов гуманитарных наук. А еще философ. Именно благодаря трудам Анатолия Федоровича Кони появилось понятие «судебная этика».

Он фактически один из ученых, который сформировал врачебную этику в России, она сейчас называется биоэтика, а раньше называлась именно врачебная этика.

Речи Кони были сродни актерским выступлениям, а лекции потом превращались в книги. Истории из судебной практики Анатолия Федоровича вдохновляли и его друзей — Гончарова, Достоевского, Толстого.

Юрист Кони и сам был блестящим писателем: в 1902-м он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Его очерки, письма и статьи сейчас выставлены в Российской Национальной библиотеке.