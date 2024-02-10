На Украине сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 5 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили о взрывах в Одессе, Очакове и Харькове

Фото: www.globallookpress.com / twitter.com Yurko_sViy

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Взрывы раздались в городе Очаков в Николаевской области, в Харькове в Харьковской области и Одессе в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По состоянию на 00:45 субботы, 10 февраля, в Одесской области работает воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности — теракт на Крымском мосту.

После удара ВСУ по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что РС РФ будут наращивать удары по военным объектам Украины. В результате той атаки, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

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