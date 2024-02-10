Израиль совершил ракетную атаку на сирийскую провинцию Дамаск

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Это не первая атака на регион за минувшие сутки.

Израиль совершил ракетную атаку на сирийскую провинцию Дамаск

Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani

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Израиль нанес удары по провинции Дамаск в Сирии. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили часть ракет, заявили в сирийском минобороны.

«Сегодня, приблизительно в 01:05, израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них», — сказано в сообщении.

В результате атаки был нанесен некоторый материальный ущерб. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Это не первая атака за минувшие сутки. Как сообщал телеканал Al Ikhbariya, средства ПВО Сирии отразили атаку в окрестностях Дамаска. Чуть позже минобороны Сирии заявило, что были сбиты два беспилотника, которые прилетели с территории оккупированных Израилем Голанских высот.

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