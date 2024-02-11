Как в 2007-м: Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

МИД: Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с Китаем в 2023 году

Как в 2007-м: Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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При этом динамика торговли с США и Японией у республики ощутимо упала.

Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с Китаем в 2023 году. Об этом рассказал директор первого департамента Азии Иван Желоховцев в беседе с РИА Новости.

«В прошлом году Россия фактически стала лидером по темпам прироста товарооборота среди основных партнеров КНР», — сказал он.

При этом со многими странами, включая Соединенные Штаты, Японию и Республику Корею, динамика торговли у КНР ощутимо упала. Такой прорыв позволил России занять четвертое место в общем ряду внешнеторговых контрагентов Китая, торговля с которым в 2023-м с заделом преодолела планку в 200 миллиардов долларов.

«По китайским данным, мы превысили эту символическую отметку, изначально намеченную лидерами на 2024 год, немного-немало, на 40 миллиардов», — добавил Желоховцев.

Он отметил, что аналогичная динамика товарооборота у РФ и Китая в 2007 году. Сегодня же более 90% двусторонних расчетов происходит в национальных валютах. Это значит, что торговля Москвы и Пекина составляет 20 триллионов рублей или около 1,6 триллиона юаней.

До этого президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Россия и Китай привыкли к совместному существованию на протяжении веков. Речь шла о мифе, который раскручивает Запад, относительно Москвы как колонии Пекина. Результатом соседских отношений этих стран являются очередные рекорды взаимного товарооборота: 230 миллиардов долларов за прошлый год. Причем здесь не только энергетика, но и машиностроение, высокие технологии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России. В частности, об этом заявил Путин в беседе с Карлсоном.

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