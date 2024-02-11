Пашинян оценил вероятность вступления Армении в НАТО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 36 0

Пашинян заявил об отсутствии планов по вступлению Армении в НАТО

Пашинян оценил вероятность вступления Армении в НАТО

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

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И какие отношения складываются между Ереваном и Москвой?

Армения не отвергает сотрудничество с Россией, в том числе в оборонной сфере. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

«Мы не говорили, что отрицаем или отвергаем сотрудничество с Россией в целом и в сфере безопасности в частности. Мы сказали, что собираемся диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности», — сказал политик.

Он объяснил, что под «диверсификацией» Ереван понимает работу над установлением сотрудничества со странами ЕС, США, Ираном, Индией, и другими игроками мировой политики. Это сотрудничество «естественно, не направлено против России», подчеркнул премьер.

Армения, заверил Пашинян, не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО. На повестке страны нет такой темы, отметил политик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пашинян счел невозможным продолжение военного сотрудничества с Россией. Необходимо изменить концепцию развития армии, чтобы включить в нее конкретные договоренности, добавил он. 

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