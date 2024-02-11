Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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В Белгородском районе сработала система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России.
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