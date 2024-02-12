Турция о присоединении к российскому аналогу SWIFT: «Мы изучаем»

Страна пока не стала еще одним участником системы, но изучает такую возможность.

Турецкие эксперты изучают российский аналог SWIFT Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком банковском секторе.

«Пока мы изучаем ее. Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения», — сказал он.

Отмечается, что эксперты с двух сторон должны провести тщательный анализ во избежание каких-либо эксцессов. Над этим в настоящее время работают ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что к российскому аналогу SWIFT подключились 20 стран в середине января. Таким образом, число кредитных организаций и компаний в СПФС Банка РФ выросло до 557.