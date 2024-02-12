Сборная Бразилии по футболу не смогла отобраться на Игры в Париже

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Евгения Романова
Евгения Романова 148 0

Команда проиграла Аргентине в матче финальной стадии квалификационного турнира.

Сборная Бразилии по футболу не смогла отобраться на Игры в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Raul Zambrano Cabello, Raul Zamb

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Сборная Бразилии по футболу не смогла отобраться на Олимпийские игры 2024 года. В матче финальной стадии квалификационного турнира она проиграла команде Аргентины в Южной Америке.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Матч прошел в Каракасе. У бразильцев теперь три очка, они в турнирной таблице на третьем месте.

При этом в другом матче дня сборная Парагвая победила Венесуэлу. Игра закончилась счетом 2:0. Таким образом, парагвайцы заняли первое место в турнирной таблице, набрав семь очков. На второй строчке — аргентинцы с пятью очками. Сборные отобрались на Игры, которые пройдут в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В начале декабря МОК допустил российских спортсменов до Олимпиады. Они должны были пройти квалификацию в своих видах спорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что МОК проведет повторную проверку россиян, отобравшихся на Олимпиаду-2024.

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