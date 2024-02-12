Это было непросто: как SТ снимал свой клип на песню «Дай ему сил» в зоне СВО

Исполнитель посвятил трек борьбе наших военных с неонацизмом на Украине.

Рэпер ST (Александр Степанов) выпустил снятый в зоне проведения специальной военной операции (СВО) клип на песню «Дай ему сил», который был представлен росгвардейцами. Трек, посвященный борьбе российских солдат на передовой, произвел нешуточное впечатление на наших бойцов. По словам самого Степанова, изначально песня писалась по зову души, исполнитель и представить не мог, что слова сингла получат такой большой отклик.

Теперь, как стало известно 5-tv.ru, Степанов опубликовал и клип на песню. Героями ролика стали российские бойцы, съемки велись непосредственно в окопах и блиндажах.

По словам самого ST, он и его команда быстро отказались от идеи воссоздавать искусственные декорации, поскольку природа на месте съемок полностью соответствовала духу самой песни.

«Важно максимально точно показать быт и жизнь бойцов на фронте, поэтому декорации не строились специально для клипа. Все это — настоящие блиндажи и окопы, в которых бойцы каждый день защищают Родину», — рассказали журналистам в команде Степанова.

Клип снимался в полевых условиях: то, что военные станут участниками импровизированной съемочной площадки, для них стало настоящим и большим сюрпризом. Присутствовали на съемках и специально нанятые профессиональные актеры.

Сюжет клипа выстраивается вокруг истории обычных парней, которые считают своим долгом защищать Родину. До последнего момента информация о работе над клипом держалась в секрете: рабочая группа всячески оберегала солдат от возможного акта агрессии со стороны ВСУ.

«Я сам хожу в храм, ставлю свечки за наших бойцов. Посыл идет именно для наших ребят, чтобы они всегда помнили, что там, особенно на передовой, молитва и Господь всегда помогут», — рассказал один из актеров.

«Дай ему сил» — это песня о военных. Она уже стала фронтовой, участники спецоперации поют ее под гитару и делают каверы, даже делятся в Сети записями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сети распространились «народные» видео под песню ST «Дай ему сил».