Экс-директора холдинга Собчак приговорили к 7,5 годам за вымогательство

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 33 0

Решение было вынесено и в отношении других фигурантов дела.

Фото, видео: Максим Стулов / ТАСС; 5-tv.ru

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Бывший коммерческий директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилл Суханов получил 7,5 лет колонии строго режима за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Решение вынес Хамовнический суд Москвы.

Решение огласил судья Андрей Лутов. Таким образом, Суханов приговорен в колонии строго режима на семь лет и шесть месяцев. Сроки также получили другие фигуранты дела — бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев, они проведут в колонии по семь лет каждый.

Суханов, Романовский и Бигаев были арестованы 26 октября прошлого года по подозрению в вымогательстве денег у главы «Ростеха» за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Все это время они находились в СИЗО, рассмотрение уголовного дела происходило в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как суд повторно отказался освободить обвиняемых в вымогательстве у главы «Ростеха».

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