Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

С 2022 года Москва помогла построить, восстановить и отремонтировать в городах Луганске и Донецке 1720 зданий и сооружений, 555 километров инженерных сетей и 1,3 миллиона квадратных метров дорог. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава столицы Сергей Собянин.

В Луганске отремонтировали 99 многоквартирных домов, 10 объектов культуры и спорта, 15 — образования, два учреждения здравоохранения, пять многофункциональных центров, четыре общежития, 22 пищеблока, одну производственную базу, шесть административных зданий, мост на улице Тараса Рыбаса и фонтан у городской администрации.

Отремонтировали и реконструировали 408 километров инженерных сетей: 211,7 километра — энергоснабжения, 29,3 километра — теплоснабжения, 23,5 километра — водоснабжения, 143,5 километра — водоотведения. Кроме того, отремонтировали и проложили свыше одного миллиона квадратных метров дорог, благоустроили три гектара общественных пространств. Построили и ввели в эксплуатацию два асфальтобетонных завода и один растворно-бетонный узел.

В городе Донецке отремонтировали 1182 многоквартирных дома, 39 объектов культуры и спорта, 158 — образования, 12 учреждений здравоохранения, пять многофункциональных центров, одну производственную базу, три общежития, два здания котельных, 121 пищеблок и один асфальтобетонный завод.

Отремонтировали и реконструировали 147,5 километра инженерных сетей: 20 километров — энергоснабжения, 102,7 километра — теплоснабжения, 20,7 километра — водоснабжения и 4,1 километра — водоотведения. Кроме того, привели в порядок и построили 335,9 тысячи квадратных метров дорог.

«Кроме того, в городах-побратимах постоянно находятся аварийные бригады столичных коммунальщиков для проведения аварийно-восстановительных работ и помощи при прохождении осенне-зимнего периода», — написал мэр Москвы.

В этом году работы в Луганске и Донецке продолжатся. Планируется восстановить и отремонтировать 1237 зданий и сооружений, 249,7 километра инженерных сетей, 229,3 тысячи квадратных метров дорог, а также благоустроить 132,5 гектара общественных пространств.