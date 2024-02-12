ФСБ задержала агента украинских спецслужб за поджог электростанции в Туле

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 57 0

Как выяснилось вскоре, подозреваемый в совершении преступления — гражданин Белоруссии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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ФСБ задержала агента украинских спецслужб за поджог электростанции в Туле. Как выяснилось вскоре, подозреваемый в совершении преступления — гражданин Белоруссии. Пресс-служба Федеральной службы безопасности поделилась кадрами момента задержания предполагаемого преступника.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь, 1998 года рождения, причастный к поджогу 6 февраля 2024 года в Туле тяговой электроподстанции АО „Тульские городские электросети“ по заданию украинских спецслужб», — подчеркивалось в официальном заявлении.

Отмечалось, что на родине мужчина уже был судим за хулиганство с применением взрывчатых веществ либо оружия. Когда переехал в Россию, в Москве он неоднократно совершал кражи и также был судим, после — перебрался жить в Харьков, где вскоре и познакомился с неким Юрием, когда и задумал совершить преступление, полагает следствие.

В тулу подозреваемый прибыл 5 февраля, где долго и обстоятельно готовил поджог. При этом регулярно получал деньги на банковскую карту и отчитывался куратору.

После задержания у подозреваемого изъяли все необходимые вещественные доказательства. Ему грозят долгие годы в тюрьме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Волгограда задержали за поддержку ВСУ и призывы к насилию над россиянами.

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