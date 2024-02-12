Карлсон заявил о готовности России к поиску компромисса по Украине

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 56 0

Журналист также отметил впечатляющую работу промышленности в стране.

Карлсон заявил о готовности России к поиску компромисса по Украине

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Россия готова к поиску компромисса для решения конфликта на Украине. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Лидер любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, вынужден по природе своей должности искать компромиссы. Это то, что называется дипломатией», — сказал он.

Президент России Владимир Путин — «в их числе», добавил телеведущий. Однако с течением времени российский лидер не станет «еще более открытым к переговорам», считает Карлсон.

Он также подчеркнул, что два последних года показали, что фундамент промышленности России оказался значительно прочнее, чем ожидалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова к большому соглашению по безопасности со странами Запада, но ждет от них шагов навстречу. Это главная мысль двухчасового интервью Путина с Карлсоном.

Его визит в Москву и беседа с российским лидером — событие, эхо которого еще долго будет раздаваться. Ведь произошел настоящий прорыв информационной блокады, которую либеральные, мейнстримовые СМИ организуют вокруг Москвы.

Тема:
Спецоперация
12 февр
Боевики в ярости: как Зеленский одним решением вызвал переполох в ВСУ
12 февр
Били всем селом: жители Украины начинают массово бунтовать против произвола военкомов
12 февр
«Впитала всю духовную мощь»: песня ST произвела на бойцов Росгвардии неизгладимое впечатление
12 февр
«Не следует недооценивать»: как интервью Путина может повлиять на украинский конфликт
12 февр
«Дай ему сил»: презентованная росгвардейцам песня ST пошла в народ после выступления в зоне СВО
12 февр
«Хватит!» — во Франции призвали прекратить спонсирование режима Зеленского
12 февр
Новый президент Финляндии о контактах с Россией: «Мы не можем иметь отношений»
12 февр
Нарышкин: Запад назначит наместника на Украине, чтобы контролировать Зеленского
12 февр
ВС РФ закрепляют преимущество в «битве дронов» на южнодонецком направлении
12 февр
Российские военные уничтожили два полевых склада ВСУ под Донецком
-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Секретный отчет: на Западе массово закрыли допинг-дела против россиян
23:03
«На всю жизнь инвалиды»: реально ли вылечить менингит
22:49
Дело возбуждено по факту ДТП с автобусом с детьми в Псковской области
22:35
«Началась паника»: во Франции отреагировали на два мощных удара по НАТО
22:21
«Нежелательные реакции»: опасен ли ботокс для организма
22:20
Главный вопрос: почему Собчак отсутствовала на заседании суда по делу о вымогательстве

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
«Атмосфера праздника»: как молодая жена Петросяна отреагировала на госпитализацию мужа
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса