Россия готова к поиску компромисса для решения конфликта на Украине. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Лидер любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, вынужден по природе своей должности искать компромиссы. Это то, что называется дипломатией», — сказал он.

Президент России Владимир Путин — «в их числе», добавил телеведущий. Однако с течением времени российский лидер не станет «еще более открытым к переговорам», считает Карлсон.

Он также подчеркнул, что два последних года показали, что фундамент промышленности России оказался значительно прочнее, чем ожидалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова к большому соглашению по безопасности со странами Запада, но ждет от них шагов навстречу. Это главная мысль двухчасового интервью Путина с Карлсоном.

Его визит в Москву и беседа с российским лидером — событие, эхо которого еще долго будет раздаваться. Ведь произошел настоящий прорыв информационной блокады, которую либеральные, мейнстримовые СМИ организуют вокруг Москвы.