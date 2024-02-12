Карлсон заявил о готовности России к поиску компромисса по Украине

Журналист также отметил впечатляющую работу промышленности в стране.
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
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Россия готова к поиску компромисса для решения конфликта на Украине. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Лидер любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, вынужден по природе своей должности искать компромиссы. Это то, что называется дипломатией», — сказал он.
Президент России Владимир Путин — «в их числе», добавил телеведущий. Однако с течением времени российский лидер не станет «еще более открытым к переговорам», считает Карлсон.
Он также подчеркнул, что два последних года показали, что фундамент промышленности России оказался значительно прочнее, чем ожидалось.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова к большому соглашению по безопасности со странами Запада, но ждет от них шагов навстречу. Это главная мысль двухчасового интервью Путина с Карлсоном.
Его визит в Москву и беседа с российским лидером — событие, эхо которого еще долго будет раздаваться. Ведь произошел настоящий прорыв информационной блокады, которую либеральные, мейнстримовые СМИ организуют вокруг Москвы.
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