Истошные крики о помощи: главное о страшном пожаре в незаконно построенном доме в Анапе

Эфирная новость 569 0

С большим трудом огнеборцам удалось взять ситуацию под контроль.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал мэрии города-курорта Анапа / anapaofficial; 5-tv.ru

Крупный пожар бушевал этой ночью в Анапе. Пламя вспыхнуло на верхнем этаже жилого дома, после чего перекинулось на другие квартиры.

Из полыхающего здания срочно эвакуировали всех жителей. На тушение бросили более сотни спасателей.

С большим трудом им удалось взять ситуацию под контроль. Хронологию событий восстановила корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Ранее 5-tv.ru писал, что загоревшийся 11-этажный дом в Анапе является самостроем. Городская администрация, как отмечается, не утверждала проект и не выдавала разрешения.

В 2011 году мэрия обращалась в суд с иском о сносе объекта, но заявление оставили без рассмотрения из-за неявки сторон. СК уже возбудил уголовное дело из-за пожара по статье УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

-14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:23
Как влюбленность меняет мозг и что влияет на выбор партнера
7:21
Женщина пострадала при атаке украинских террористов на Белгородскую область
7:07
Станица в Ростовской области ушла под воду после сильных ливней
7:04
Число отравившихся бургерами в приморском кафе увеличилось до 62
7:00
Суд арестовал избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО
6:52
«Это было моим решением»: Боня раскрыла подробности разрыва с парнем

Сейчас читают

«Честь и слава русскому офицеру»: Бондарчук о работе с Востротиным над «9 ротой»
Видели у погранзаставы: новые подробности о поисках пропавшей в Дагестане спортсменки
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса