В то же время на краснолиманском направлении противника атаковали из реактивных систем залпового огня «Град».

Наши артиллеристы «Ураганами» прошлись по позициям противника на купянском направлении. И благодаря этим реактивным системам залпового огня уничтожили опорный пункт ВСУ с укреплениями и большим складом боеприпасов.

В то же время на краснолиманском направлении артиллеристы атаковали противника из реактивных систем залпового огня «Град». Стреляли с расстояния в десять километров.

Подразделения ВСУ понесли большие потери в технике и живой силе. Корректировка огня велась с помощью беспилотников, они же и подтвердили точность попадания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.