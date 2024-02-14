Мировой уровень: как проходит Всероссийская зимняя спартакиада

Она объединяет лучших атлетов со всей страны: 14 зимних олимпийских дисциплин и 2,5 тысячи участников.

Спортсмены из Петербурга лидируют в общем зачете Всероссийской зимней спартакиады. Команда завоевала восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали — таковы итоги первых пяти дней соревнований.

Они проходят на территории нескольких российских регионов и собрали около двух с половиной тысяч сильнейших атлетов со всей страны. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков убедился, что по техническому оснащению и накалу страстей состязания не уступают крупнейшим мировым спортивным событиям.

Две тысячи артистов, уникальные декорации и захватывающие спецэффекты. Открытие Всероссийской спартакиады стало одним из самых ярких шоу на Урале.

Трибуны ледовой арены «Трактор» в Челябинске заполнены до отказа. А зрители — в предвкушении десяти дней спортивных баталий.

«Здесь, на этой арене чувствуется именно праздник спорта. Как будто ты на самом деле находишься на международной арене, на том же самом Кубке мира», — сказал заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр, чемпион Европы Константин Ивлиев.

Спартакиада объединяет лучших атлетов со всей страны: 14 зимних олимпийских дисциплин и 2,5 тысячи участников. Скучно точно не будет.

«Не надо обращать внимания на все санкции и прочее. У нас, в моем поколении, был один чемпионат мира, а все остальное — соревновались дома. У нас чемпионат Советского Союза было выиграть сложнее, чем чемпионат мира», — поделился четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Медали в биатлоне впервые разыгрывают на родине двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой. Абсолютно новый спортивный комплекс в горах Златоуста построили в рекордные сроки — продумано все до мельчайших деталей.

«Даже вот этот переход, для меня показательно: в Норвегии они холодные, если мы сравниваем, что норвежцы, они такие прям: „Супер, нифига“. У них холодные переходы, а у нас он теплый, красочный, цветной», — отметила она.

Розыгрыш наград проходит сразу в пяти регионах страны: Тюменской, Свердловской, Челябинской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях. И все площадки соответствуют международному уровню.

Нижний Тагил впервые стал одной из точек проведения Всероссийской спартакиады. Здесь на горе Долгой 300 спортсменов соревнуются в прыжках с трамплина.

А это уже олимпийский Сочи. Трассу для скелетона тестирует Александр Третьяков — первый в истории России золотой медалист в этом виде спорта.

«У нас последний старт был в начале ноября того года — Кубок России, и больше двух месяцев мы были без соревновательной практики, и сейчас такое соревнование: снимают журналисты, полные трибуны болельщиков, для нашего спорта — как глоток свежего воздуха», — признался он.

И это — на фоне того, как международные чиновники пытаются всеми силами перекрыть кислород нашим спортсменам. Многие из них уже отказались от участия в Олимпиадах под белым флагом, поэтому соревнования внутри страны выходят совсем на новый уровень.

«Лед потрясающий, айс-мейкеры постарались, очень красивая, большая, приятная арена, все сделано на высшем уровне. Я могу сказать то, что достойнее некоторых чемпионатов мира даже», — подчеркнула мастер спорта по керлингу Анастасия Москалева.

Спартакиада станет одним из ключевых элементов спортивного календаря. И география соревнований будет только расширяться.