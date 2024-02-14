Москвички рассказали, что ждут от второй половинки зарплату в 300 тысяч рублей

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, партнера с какой зарплатой ищут россияне и насколько для них важна карьера второй половинки. В опросе приняли участие более 3600 пользователей сервиса из всех регионов России, пишут «Известия».

В среднем россияне хотели бы, чтобы их партнер зарабатывал 305 тысяч рублей в месяц. Жители Москвы предпочли бы, чтобы их вторая половина получала 253 тысяч рублей.

Москвичам было бы достаточно 126 тысяч рублей, а москвичкам — 279 тысяч рублей. В Петербурге и Ленинградской области средний желаемый заработок партнера составляет 198 тысяч рублей, мужчины назвали сумму в размере 233 тысяч рублей, а женщины — 195 тысяч рублей.

Более трети россиян (34%) обращают внимание на карьеру партнера. Половина из них (17%) считают этот показатель важным для построения семьи в будущем.

Столько же (17%) не хотят быть с человеком, который не стремится к карьерным вершинам. Для 47% опрошенных профессиональный успех партнера не имеет значения, а 19% участников исследования готовы вместе расти по карьерной лестнице и поддерживать друг друга.

При этом 49% респондентов уверены, что смогут обеспечить себя и любимого человека, поэтому зарплата партнера не играет никакой роли в их отношениях. Причем 77% мужчин и 27% женщин готовы взять на себя финансовые обязательства.

Для 39% участников исследования разница в заработной плате возлюбленных может стать одним из факторов для принятия решения о расставании — так считают 20% мужчин и 54% женщин. Разница в заработке между партнерами в размере более 50% заставит расстаться 6% участников опроса, более 30% — 3%, столько же респондентов беспокоит разница в размере более 10%.