Суд арестовал избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

С учетом позиции прокурора их заключили под стражу на 1 месяц 15 суток.

Суд арестовал избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Четырех девятиклассников, которые избили и ограбили в Приморском крае участника СВО, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

С учетом позиции прокурора Уссурийский районный суд заключил под стражу на 1 месяц 15 суток четырех несовершеннолетних соучастников грабежа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в приморском Уссурийске задержана группа подозреваемых в нападении на участника спецоперации на Украине. Молодые люди проникли к нему в квартиру, где избили мужчину и забрали семь тысяч рублей.

Все происходящее злоумышленники записали на видео. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о грабеже, расследуется и дело по статье о халатности в отношении органов системы профилактики региона.

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