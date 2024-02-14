Суд арестовал избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО

Четырех девятиклассников, которые избили и ограбили в Приморском крае участника СВО, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

С учетом позиции прокурора Уссурийский районный суд заключил под стражу на 1 месяц 15 суток четырех несовершеннолетних соучастников грабежа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в приморском Уссурийске задержана группа подозреваемых в нападении на участника спецоперации на Украине. Молодые люди проникли к нему в квартиру, где избили мужчину и забрали семь тысяч рублей.

Все происходящее злоумышленники записали на видео. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о грабеже, расследуется и дело по статье о халатности в отношении органов системы профилактики региона.