Мэр Москвы Собянин рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 35 0

В прошлом году привели в порядок огромные территории — 564,5 гектара земли.

Мэр Москвы Собянин рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Столичные специалисты благоустроят территории, которые прилегают к 34 транспортным объектам. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, работы коснутся участков у восьми станций метро, девяти станций Московских центральных диаметров и четыре транспортных узла. Всего приведено в порядок будет больше 321 гектара. Такое благоустройство проводится в Москве уже не первый год.

«В 2023 году, например, мы обустроили 564,5 гектара вокруг 58 транспортных объектов», — отметил глава города в своем Telegram-канале.

Также в этом году в столице впервые приведут в порядок сразу 785 улиц в разных районах столицы в формате «от дома до дома» за год. Такой формат предполагает благоустройство городской территории от здания на одной стороне улицы до дома — на другой. 

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