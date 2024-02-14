Выйдет долг: ЦБ обяжет банки учитывать рассрочку при выдаче кредита

Означает ли это, что отказывать гражданам в займах станут чаще?

Приобретение товаров в рассрочку теперь будет отражаться на кредитной истории. И банки даже могут отказать в выдачи займа, если у человека есть раздельные платежи. Такую новшество, как выяснили Известия, предлагает ввести Центробанк.

Главная идея заключается в том, чтобы защитить граждан от излишней долговой нагрузки. Но есть и обратная сторона. Станет сложнее получить кредит — даже если человек в состоянии его гасить.

И в то же время могут быть и отказы в рассрочке — даже при покупке товаров на маркетплейсах.