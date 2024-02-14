«Приблудные»? Жителя Хабаровска едва не загрызла стая собак

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 36 0

В Хабаровске стая бродячих собак едва не загрызла 25-летнего парня

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Соседи говорят, что у псов есть хозяин, но сам мужчина открещивается, называя их бездомными. Что известно о состоянии пострадавшего?

Молодой житель Хабаровска едва остался жив после того, как едва не загрызла стая собак. Корреспондент 5-tv.ru пообщался с очевидцем и показал место жестокой схватки.

Рано утром 14 февраля 25-летний парень шел по улице, когда на него налетели не менее пяти собак. Он побежал в сторону Амура, где стая настигла жителя Хабаровска. Крики услышал мужчина, который сразу же побежал на помощь. Он разогнал собак и вызвал скорую помощь.

«Лежит здесь. Я просто в шоке был. Он раздетый — собаки разорвали на нем одежду», — сказал очевидец.

На помощь позднее прибежали и другие жители. Они вместе принесли теплые вещи, положили на снег и накрыли ими парня, чтобы тот не замерз в ожидании скорой помощи. Очевидец поделился, что пострадавший был в таком тяжелом состоянии, что даже прибывших врачей шокировало увиденное.

По словам соседей, хозяин заваленного мусором участка собирает и подкармливает бездомных собак. При этом они спокойно уходят с территории. Сам мужчина открещивается от собак, называя их «приблудными». Он говорит, что его питомцы все на цепях. Тем не менее соседи уверены: именно его псы напали на молодого парня.

В Минздраве Хабаровского края в беседе с 5-tv.ru рассказали, что в настоящий момент пострадавший находится в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за его жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в январе собаки растерзали мужчину в Хабаровском крае, он погиб. СК в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по статье УК «Халатность». Прокуратура занялась установлением обстоятельств нападения.

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