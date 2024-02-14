«Висит в воздухе»: Лавров о вопросе выхода России из ОБСЕ

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Лавров: вопрос о выходе России из ОБСЕ висит в воздухе

«Висит в воздухе»: Лавров о вопросе выхода России из ОБСЕ

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques / Sopa Images

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Тема:
Спецоперация

Прежде организация встала на сторону киевского режима после обстрела Белгорода перед Новым годом.

Вопрос о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящее время повис в воздухе. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

«Этот вопрос пока не обсуждался, но он висит в воздухе. Последуют ли за нами наши союзники? Это другой вопрос», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в контексте вопроса про союзников необходимо учитывать их позицию в полной мере.

Следует напомнить, что ОБСЕ встала на сторону киевского режима после того, как его войска атаковали Белгород 30 декабря 2023 года. В частности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили несколько реактивных зарядов по центральной площади города. В результате обстрела погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

После этого президент РФ Владимир Путин заявил о наращивании ударов по военным объектам Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров оценил шансы переговоров с Украиной по урегулированию конфликта.

Тема:
Спецоперация
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