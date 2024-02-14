Путин обсудит с Собяниным внедрение ИИ в сфере здравоохранения

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 40 0

Новые технологии уже активно применяются в различных областях, помогая добиваться колоссальных результатов.

Путин обсудит с Собяниным внедрение ИИ в сфере здравоохранения

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудят вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в здравоохранении столицы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как рассказал Песков, большую часть рабочего дня 14 февраля президент посвятит технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии.

«Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что о деталях их обсуждения расскажут после встречи.

6 февраля Собянин сообщил о завершении строительства трех корпусов на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». По его словам, в технопарке создадут более тысячи рабочих мест, около 80% площадей уже сданы в аренду.

-12° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.21
0.13 98.19
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:43
Умышленный поджог? В Анапе возбудили два дела по факту пожара в многоэтажке
16:30
Войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении
16:27
SpaceX выведет с орбиты порядка 100 старых спутников Starlink
16:14
Захарова о предложении Киева обменять пленных на останки Столыпина: «Пляски на костях»
16:03
Не надо «сердечек»: почему в России не одобряют День святого Валентина
15:51
Названа дата товарищеского матча сборных по футболу России и Парагвая

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса