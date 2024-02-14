Путин обсудит с Собяниным внедрение ИИ в сфере здравоохранения
Новые технологии уже активно применяются в различных областях, помогая добиваться колоссальных результатов.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин обсудят вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта в здравоохранении столицы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как рассказал Песков, большую часть рабочего дня 14 февраля президент посвятит технологиям будущего с акцентом на медицинские технологии.
«Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении», — сказал пресс-секретарь.
Он добавил, что о деталях их обсуждения расскажут после встречи.
6 февраля Собянин сообщил о завершении строительства трех корпусов на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». По его словам, в технопарке создадут более тысячи рабочих мест, около 80% площадей уже сданы в аренду.
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