Боевики бегут от «Солнцепеков»! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 38 0

Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Кадры боевой работы экипажей ТОС-1А «Солнцепек» при уничтожении опорных пунктов ВСУ

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы. Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» предназначена также для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах оборонительного и наступательного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника. Она действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.

В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления.

Экипажи танков Т-80 уничтожили позиции и укрепления ВСУ на купянском направлении

Танкисты на купянском направлении стреляют с закрытых огневых позиций. Первый — пристрелочный, второй — точно в цель, это укрепления противника.

Танкисты используют осколочно-фугасные боеприпасы на дистанции свыше шести километров. О движении группы противника в этом районе сообщила разведка с воздуха.

Лучше любой маскировки плотный туман скрывает танк от воздушной разведки противника. Оставаясь незамеченным, экипаж уверенно наносит несколько точных ударов по позициям украинских боевиков.

За несколько минут укрепления были уничтожены, а передовые отряды противника вынуждены были отступить, неся потери. Танкисты уничтожают бронетехнику и живую силу противника на переднем крае, поддерживая тем самым действия российских передовых отрядов.

Тема:
Спецоперация
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