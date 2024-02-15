Самая хрупкая встреча: сваха раскрыла формулу идеального первого свидания

Многие люди уверенны, что для счастья необходимо найти свою вторую половинку. Но это не всегда простая задача.

Несмотря на обилие соцсетей, в современном мире все труднее встретить вторую половинку. У одинокого человека могу быть слишком завышенные ожидания от партнера, а иногда просто страшно сделать шаг навстречу новому. Красноярская сваха, руководитель одного из агентств знакомств Надежда Кауфман рассказала aif.ru, где можно встретить свою любовь.

Проблема людей не в том, что им негде знакомиться, а в том, что у них просто нет времени. У всех сейчас очень плотный график, особенно в больших городах. Все же люди делаю попытки знакомства — на сайтах, через друзей или обращаются в агентства.

Сваха отметила, что чаще всего в агентство обращаются люди от 30 до 50 лет. Стоит заметить, что женщины в любом возрасте ищут человека для души. Если же мужчине за 50 лет, то он уже хочет видеть рядом с собой ту, которая умеет «мерить давление» и будет ухаживать за ним.

По мнению Надежды, самый прекрасный возраст для женщин начинается в 45 лет. Дети уже выросли, опыт в отношениях есть, базовые потребности в виде жилья и машины решены. Эти женщины живут для себя. Для мужчин этот же возраст — далеко не самый лучший. К 50 они становятся более недоверчивыми и пассивным.

Лучшее место для знакомства, по мнению Кауфман, — это кафе в обеденное время. После обеда приходят пары и семьи, а вот обед — это время холостяков. Дома готовить некому, поэтому они и выходят перекусить.

Специалист также посоветовала, как лучше провести первое свидание. Первая встреча самая хрупкая. Важно произвести хорошее впечатление, но не стараться быть лучше, чем есть на самом деле, оставайтесь собой. Женщина должна помнить, что на первом свидании не нужно проверять своего спутника на щедрость, ведь в таком случае мужчина должен проверить вас на хозяйственность.

На первую встречу лучше прийти нарядным. После, конечно, вы будете выглядеть более повседневно, но ваш первый яркий образ останется у партнера в памяти надолго.

Сейчас все меньше людей заводят отношения с коллегами по работе, заметила сваха. Особенно это касается состоятельных мужчин, им хочется видеть рядом уютную домашнею жену, а не бизнес-партнера.

К сожалению, не всем людям готовы помочь в агентстве знакомств. Кауфман рассказала, что зачастую отказывают людям, которые не определились в жизни, не состоялись в карьере, у которых нет увлечений. Такие люди не могут дать партнеру стабильных и спокойных отношений.

Если вы в поиске второй половинки, то используйте все шансы. Обращайтесь к свахам, не отказывайтесь от встреч, просите друзей познакомить вам с кем-то. Самое главное — помните, что, если вы еще не отпустили старые отношения, не разобрались в себе не начинайте новые. Не окунайтесь в омут с головой.

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