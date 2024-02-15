Потеряла лидерство: экономика Японии вошла в рецессию

Предыдущий год для ВВП этой страны оказался не самым простым.

Экономика Японии впервые за пять лет вступила в рецессию. Об этом свидетельствую данные, опубликованные на сайте статистической службы страны.

Согласно опубликованной информации, техническая рецессия обусловлена спадом номинального ВВП на протяжении двух последних кварталов 2023 года — на 0,8% и 0,1% соответственно. Таким образом, ВВП без инфляции составил около 4,21 триллиона долларов. Одной из причин аналитики называют ослабление национальной валюты. Нечто подобное Япония переживала в 2018 году.

По итогам прошлого года благодаря рецессии японская экономика опустилась на четвертое место в мире, уступив Германии с ее 4,46 триллионами долларов ВВП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Японии высказались о заключении мирного договора с Россией.