Гладков: пять человек погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 637 0

На месте работают экстренные службы.

Гладков: пять человек погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Фото: Telegram / официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области / vvgladkov

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали торговый центр в Белгороде, в результате чего погибли люди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети», — уточнил глава субъекта.

Всех пострадавших в настоящее время доставляют в больницы, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

Гладков также добавил, что в результате атаки разрушения получили семь частных домовладений. В пяти многоэтажках выбило стекла, повреждения зафиксированы и на некоторых автомобилях.

«Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается», — заключил губернатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгороде объявлена ракетная опасность. Позднее в Минобороны РФ заявили, что регион был атакован со стороны Украины. Боевики применили ракеты РСЗО «Вампир», всего над регионом сбили 14 снарядов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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