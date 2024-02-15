«Как живут люди»: журналист Карслон сравнил цены на продукты в России и США

Американский политический обозреватель посетил РФ и теперь делится впечатлениями от увиденного. К слову, о некоторых вещах он даже не подозревал.

Американский журналист Такер Карлсон, посетивший Россию ради интервью с президентом Владимиром Путиным, заявил, что продукты в РФ намного дешевле, чем в США. Своими впечатлениями от прогулки в столичный «Ашан» обозреватель поделился на своем сайте.

Такер Карлсон рассказал, что купил в супермаркете хлеб, муку, фрукты, крымское вино и другие продукты на сумму в 9481 рубль, что равно примерно 104 долларам. По словам журналиста, за аналогичные товары в США ему бы пришлось выложить порядка 400 долларов.

«Если вы зайдете в продуктовый магазин в России и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших лидеров. Именно это я и испытываю», — заявил Карлсон.

Кстати, журналист удивился, что в российских супермаркетах продаются зарубежные продукты, например, шоколадки «Сникерс» и «Марс», пошутив, что это стоило бы запретить на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Такер Карлсон пришел в восторг от метро в Москве.