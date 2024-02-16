Присмотритесь к стулу: ТОП-6 неочевидных симптомов рака кишечника

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 77 0

Онколог Пащенко: снижение веса и запоры могут быть симптомами рака кишечника

Присмотритесь к стулу: ТОП-6 неочевидных симптомов рака кишечника

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Необходимо тщательно следить за изменениями в своем организме.

Онкология многими справедливо воспринимается как самая страшная болезнь. Слово «рак» после выхода из кабинета врача вызовет панику у каждого.

Колоректальный рак (КРР) — рак толстой и прямой кишки — занимает третье место по распространенности среди злокачественных новообразований. Как предупредить развитие страшного недуга, изданию «Страсти» рассказала онколог Наталья Пащенко.

Чаще всего у людей с КРР появляется кишечная непроходимость, например, отсутствие стула, вздутие живота, спастические боли в животе. Но эти симптомы характерны для поздней стадии, когда нужна немедленная госпитализация.

«Относительно очевидным симптомом КРР является желудочно-кишечное кровотечение. Оно возможно из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и проявляется в виде дегтеобразного стула (черный, жидкий стул)», — уточняет эксперт.

Неочевидными симптомами КРР являются снижение веса, слабость, периодические запоры или поносы, снижение уровня гемоглобина. Они могут быть характерны и для других опухолей.

«Наличие неочевидных признаков требует комплексное скрининговое обследование, которое, в принципе, должно проводиться у любого здорового человека даже при отсутствии описанных симптомов», — отмечает онколог.

Ранее 5-tv.ru назвал самые распространенные «деликатные» проблемы со здоровьем.

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