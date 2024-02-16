Находит «врага» и начинает борьбу: как будет работать вакцина от рака

Возможно, уже совсем скоро препарат будет эффективно использоваться как метод индивидуальной терапии.

Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины против рака. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал «Известиям», как будет работать лекарство.

Он пояснил — в задачу вакцины будет входить глубокий анализ генетических особенностей опухоли конкретного пациента. То есть препарат будет «собирать» всю информацию о заболевании.

«Вакцины связываются с клетками пациента, отвечающими за иммунитет и настраивают их против конкретной опухоли, уничтожая ее», — сказал он.

Специалист отметил, что это не профилактика от рака, а именно лечение.

«Мы как будто создаем портрет опухоли с четким описанием всех ее деталей и примет, и объявляем „врага“ в розыск, а иммунные клетки при этом выступают в роли полицейских, которые находят и уничтожают опухоль», — добавил Каприн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президенту России Владимиру Путину показали технологии, о которых раньше писали лишь фантасты. Например, разработки, способные вернуть зрение с помощью микрочипа.

На встрече с теми, кто создает и использует такие ноу-хау, глава государства сделал сразу несколько важных заявлений. К примеру, когда стоит ждать вакцины от рака.