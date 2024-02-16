Собянин рассказал, где в Москве будут останавливаться поезда ВСМ-1

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Санкт-Петербург — Москва» улучшит качество жизни для более чем 30 млн россиян, живущих в регионах, через которые пройдет новая железная дорога. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«На совещании в Верхней Пышме президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение о реализации проекта ВСМ-1 „Санкт-Петербург — Москва“. Задачи, которые поставил президент по данному проекту, позволят создать в России самые современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, увеличат технологический суверенитет нашей страны, существенным образом повлияют на возможности жителей быстрее передвигаться не только между двумя столицами, а еще между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом», — написал мэр.

Он подчеркнул, что будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, на строительстве инфраструктуры и поездов будут задействованы лучшие строительные и инженерные ресурсы России.

«Более чем для 30 млн жителей тех областей, где пройдет ВСМ-1, существенным образом улучшится качество жизни», — добавил Собянин.

Кроме того, он уточнил, что правительство Москвы будет выполнять все поручения президента РФ по реализации проекта ВСМ-1, обеспечит интеграцию всей городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые планируются на Ленинградском вокзале, городских вокзалах «Рижская», «Петровско-Разумовская» и «Зеленоград-Крюково».