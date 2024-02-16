Идеально с кофе: готовим сырные палочки на скорую руку

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 32 0

Этот завтрак точно оценят все ваши домочадцы!

Идеально с кофе: готовим сырные палочки на скорую руку

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Этот рецепт осилит даже ребенок — проще некуда! Скорее берите муку, сыр, яйцо и начинайте готовить! Вкусная и аппетитная закуска украсит ваш стол и станет отличным дополнением к привычному меню, пишет utro.ru.

Для приготовления сырных палочек вам понадобится 300 граммов твердого сыра, 1 яйцо, 1 столовая ложка муки и растительное масло для жарки.

Способ приготовления

1. Для начала подготовьте продукты и вымойте хорошенько яйцо в прохладной проточной воде. Далее натрите на терке сыр и добавьте к нему яйцо и муку. Аккуратно и тщательно перемешайте продукты до получения однородной массы.

2. После этого разделите тесто на равные порции. На разделочной доске выкатайте из каждой порции теста небольшую палочку. Только постарайтесь, чтобы они получились не слишком тонкими и длинными. Такие палочки могут развалиться при жарке.

3. Далее разогрейте масло на сковородке. После этого можно приступать к приготовлению нашей горячей закуски. Положите сформированные кусочки теста в масло и жарьте их до образования золотистой корочки.

4. Выложите сырные палочки на бумагу, чтобы с них ушло лишнее масло. Дайте им немного остыть. Все! Ваша горячая закуска готова! Подавать ее можно с любимым соусом, майонезом или сметаной. Приятного аппетита!

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