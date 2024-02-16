Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 49 0

Мощная вспышка класса Х произошла на Солнце

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Фото: www.globallookpress.com

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На Землю процесс оказал сильное влияние, которое оценили в три балла из пяти.

На Солнце произошла вспышка высокого класса X. О мощном всплеске утром в пятницу, 16 февраля, сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Ученые зафиксировали вспышку на Солнце в 09:53 по московскому времени. Она, согласно данным, продлилась порядка 16 минут и сопровождалась всплеском радиоизлучения, что может приводить к нарушениям радиосвязи.

Вспышка оказала влияние на иносферу Земли, его уровень оценили в три балла из пяти, что говорит о сильном воздействии. При этом к настоящему времени уровень влияния снизился до первого, слабого.

На Солнце в текущем году фиксируется волна крупных вспышек. Это грозит мощными магнитными бурями. Доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев рассказал сайту 5-tv.ru, чего ждать человечеству.

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