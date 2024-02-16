Слишком много хлора: в городе Ломоносов под Петербургом пришлось мыть водопорвод

Допустимая концентрация химических веществ была превышена.

Слишком много хлора обнаружили в водопроводе города Ломоносов под Петербургом. Превышение допустимой концентрации потребовало немедленных мер. Пришлось промывать магистральные сети. Для этого привлекли более 100 работников «Водоканала» и 20 единиц специализированной техники. После чего взяли пробы, которые показали, что показатели качества воды вернулись к норме. На время проведения работ в город доставили 20 цистерн с питьевой водой.

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