Кандидат в президенты РФ Харитонов посетил подмосковное Лыткарино

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В ходе визита он побывал в историко-краеведческом музее и на мясоперерабатывающем заводе.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Кандидат на должность президента от КПРФ Николай Харитонов возложил цветы к Мемориалу Великой Отечественной войны в Лыткарино Московской области.

В ходе визита он посетил историко-краеведческий музей и мясоперерабатывающий завод, где осмотрел производство и пообщался с рабочими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выборы в России в 2024 году будут длиться на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Всего зарегистрировано четыре официальных кандидата: действующий президент России Владимир Путин — самовыдвиженец; Владислав Даванков — представитель партии «Новые люди»; Леонид Слуцкий — представитель партии ЛДПР; Николай Харитонов от КПРФ.

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