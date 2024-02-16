Кандидат в президенты РФ Харитонов посетил подмосковное Лыткарино

Кандидат на должность президента от КПРФ Николай Харитонов возложил цветы к Мемориалу Великой Отечественной войны в Лыткарино Московской области.

В ходе визита он посетил историко-краеведческий музей и мясоперерабатывающий завод, где осмотрел производство и пообщался с рабочими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выборы в России в 2024 году будут длиться на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Всего зарегистрировано четыре официальных кандидата: действующий президент России Владимир Путин — самовыдвиженец; Владислав Даванков — представитель партии «Новые люди»; Леонид Слуцкий — представитель партии ЛДПР; Николай Харитонов от КПРФ.