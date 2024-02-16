Должен уметь говорить «нет»: почему нельзя растить детей слишком послушными

Несколько простых правил могут спасти жизнь вашему ребенку.

Главный страх всех родителей — потерять ребенка. Зачастую происходит так, что даже самые послушные и воспитанные дети ведутся на уловки похитителей и уходят с ними навсегда. Как не допустить страшной трагедии рассказала психолог Ольга Бочкова в разговоре с сайтом KP.RU.

По словам специалиста, разговоров с ребенком на тему безопасности зачастую недостаточно. Дело в том, что уровень знаний ребенка не равен уровню его приобретенных навыков. Ему нужно знать не только то, чего нельзя делать, но и то, что можно. Психолог объяснила, что правила поведения себя с незнакомыми людьми нужно усвоить так же четко, как и правила перехода дороги. Разработайте вместе с ребенком перечень реакций на различные возникшие ситуации. Он должен знать, как вести себя в вашем присутствии и отсутствии.

«Это называется социальное моделирование — когда мы проигрываем с ребенком разные роли и учимся в моменте выбирать верные слова или действия. Как далеко убежать, насколько громко сказать или закричать, к кому обратиться за помощью, как привлечь к себе внимание. Только так знания станут навыком и пригодятся в критической ситуации», — поясняет эксперт.

Ольга также рассказала о трех самых главных навыках, которыми должен владеть ребенок. Он должен отличать чужих от своих и знать, как взаимодействовать с теми и другими. Он должен уметь говорить «нет» даже взрослым. И он должен знать, что такое манипуляции, и как их распознавать.

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