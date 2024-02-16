В России могут ввести запрет на нахождение провожающих в здании аэропорта

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 82 0

Меры будут носить временный характер.

В России могут ввести запрет на нахождение провожающих в здании аэропорта

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В России могут запретить встречать и провожать пассажиров в аэропортах. Инициатива принадлежит министерству транспорта РФ.

Целью временного запрета, если он будет реализован, является обеспечение мер безопасности. И будет он действовать только в период повышенных рисков.

«В Минтрансе России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Интересы маломобильных групп граждан будут соблюдаться, как и ранее, в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Шереметьево закрывался пункт досмотра.

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