В России могут ввести запрет на нахождение провожающих в здании аэропорта

В России могут запретить встречать и провожать пассажиров в аэропортах. Инициатива принадлежит министерству транспорта РФ.

Целью временного запрета, если он будет реализован, является обеспечение мер безопасности. И будет он действовать только в период повышенных рисков.

«В Минтрансе России ведется работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры. Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Интересы маломобильных групп граждан будут соблюдаться, как и ранее, в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Шереметьево закрывался пункт досмотра.