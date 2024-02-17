Иномарка влетела в столб после столкновения с такси в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 19 0

В настоящее время устанавливаются подробности инцидента.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Столкновение BMW с автомобилем такси произошло в центре Москвы. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Авария произошла на улице Воздвиженка — после столкновения с такси иномарка врезалась в столб. В настоящее время устанавливаются подробности инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, что страшная авария произошла в центре Петербурга. Иномарка на полном ходу врезалась в стоящие на светофоре автомобили, протаранила девять машин и сбила женщину.

За мгновение до наезда петербурженка заметила несущийся на высокой скорости автомобиль, но отскочить не успела. От мощного удара она перелетела через несколько легковушки и рухнула на землю. 

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