Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов

Движению российских студенческих отрядов (РСО) исполнилось 65 лет. Московское региональное отделение РСО — одна из ведущих молодежных организаций столицы. В нее входит более 135 отрядов и свыше трех тысяч участников из 80 образовательных организаций города. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Нынешнее поколение студотрядов, как и раньше, ведет активную жизнь, проводит множество мероприятий. Среди них — фестиваль талантов „ДеТали“, туристический слет для любителей полевой кухни и палаточных лагерей, конкурс фотографий „Фокус“», — рассказал Мэр Москвы.

Студенты участвуют во всероссийских и международных проектах, регулярно становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства. Они также помогают в проведении городских мероприятий. Например, сейчас представители столичных студотрядов работают на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.