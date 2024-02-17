Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 15 0

В столице в них состоят более трех тысяч человек.

Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов

Фото: Telegram / Мэр Москвы / mos_sobyanin

Движению российских студенческих отрядов (РСО) исполнилось 65 лет. Московское региональное отделение РСО — одна из ведущих молодежных организаций столицы. В нее входит более 135 отрядов и свыше трех тысяч участников из 80 образовательных организаций города. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Нынешнее поколение студотрядов, как и раньше, ведет активную жизнь, проводит множество мероприятий. Среди них — фестиваль талантов „ДеТали“, туристический слет для любителей полевой кухни и палаточных лагерей, конкурс фотографий „Фокус“», — рассказал Мэр Москвы.

Студенты участвуют во всероссийских и международных проектах, регулярно становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства. Они также помогают в проведении городских мероприятий. Например, сейчас представители столичных студотрядов работают на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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Собянин рассказал о проектах и фестивалях московских студенческих отрядов

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