Ожидается, что очередные ограничения будут введены в ближайшее время. Что еще придумали в ЕС?

Евросоюз готовится принять 13-й пакет антироссийских санкций, который будет направлен против обхода РФ установленных ранее ограничений. Об этом в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что России удается обходить санкции с помощью третьих стран, и объединение отслеживает, каких именно.

«Мы ведем с этими странами жесткий разговор, накладываем санкции на их компании, и именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — сказала политик.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия РФ якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Тем не менее Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Венгрия помешала ЕС принять новые санкции против РФ.