Найдены тела двух моряков затонувшего в Мраморном море судна

Спасатели в Турции обнаружили в Мраморном море тела двух из шести моряков, которые находились на затонувшем 15 февраля сухогрузе Batuhan A. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

Судно получилось обнаружить с помощью гидролокатора подразделения Военно-морских сил (ВМС) Турции. Корабль нашли на глубине 51 метр в четырех милях от берега на севере района Караджабей в провинции Бурса. Среди обломков были найдены два тела моряков.

Судно перевозило мраморную крошку. Ее вес не превышал допустимую грузоподъемность корабля. Однако предполагается, что брезент, который укрывал мраморную крошку, сорвало во время шторма. Контакт с дождем мог привести увеличению общего веса груза. В результате этого корабль мог завалиться на бок и начать тонуть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судоходство в Суэцком канале восстановлено после ЧП с танкерами.