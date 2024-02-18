Преодолеть все невзгоды: как Китай стал ведущей мировой экономикой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 14 0

Финансист Свистовцев: экономический путь развития Китая достаточно прост

Фото, видео: www.globallookpress.com / Guenter Fischer; 5-tv.ru

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По словам инвестиционного консультанта, сперва главной задачей КНР было «накормить страну».

История становления Китая всегда приковывала к себе внимание различных ученых и историков. Многие задавались вопросом, как Поднебесная за такой небольшой срок смогла занять одну из лидирующих позиций в мировой экономике. Разобраться 5-tv.ru помог инвестиционный консультант Олег Свистовцев.

Специалист отметил, что стратегически путь развития Китая, на самом деле, очень прост. В 70-е годы новое правительство государства постаралось решить все проблемы, связанные с аграрным сектором страны. В первую очередь необходимо было «всех накормить», подчеркнул эксперт.

«Не секрет, что Китай испытывал несколько периодов реального голода в результате ошибок в сельском хозяйстве», — поделился наш собеседник.

Также открылись рынки Поднебесной для иностранных товаров. Политика реформы открытости получила фактическое подтверждение после визита американского государственного деятеля Генри Киссинджера в КНР. Результатом его приезда стало заключение ряда межправительственных соглашений. Кроме того, материковый Китай стал представлять народ Поднебесной в ООН.

«Следующим этапом стало беспрецедентное вливание денег в научно-исследовательские работы, в высшее и среднее образование, получение новых технологий, организацию новых разработок, привлечение иностранных специалистов. Это помогло Китаю миновать стадию катастрофического отставания от ведущих мировых экономик и достаточно быстро наладить свою промышленность», — объяснил Свистовцев.

После новым шагом КНР стала экспортоориентированность экономики. Несмотря на то, что Поднебесная является густонаселенной страной (около 1,412 миллиарда человек) и внутренний рынок государства достаточно крупный, все же Китай сделал акцент на экспорте.

Пусть товары начинали и не с самого лучшего качества, зато теперь в огромном количестве и по приемлемым ценам поступают практически во все страны, начиная от Юго-Восточной Азии и заканчивая Латинской Америкой и Европой, заметил инвестиционный консультант.

Олег Свистовцев считает, что главнейший фактор успеха КНР — профессионализм руководства на всех уровнях государства. Каждый прекрасно понимает свою задачу и осознает, к чему она должна привести.

«На фоне борьбы с коррупцией и максимальным стимулированием отдачи от государственных и муниципальных китайских органов власти, Китай смог еще больше сократить отставание, максимально оптимизировать, неверное, лучше всех в мире внутреннюю систему управления государством», — сказал специалист.

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