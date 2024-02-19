Предотвращен теракт: на юге ДНР перехватили беспилотник боевиков
На юге ДНР перехватили беспилотник ВСУ и предотвратили теракт
Фото, видео: 5-tv.ru
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Дрон должен был ударить по гражданскому объекту в Мариуполе.
После поражения украинских формирований в Авдеевке Киев предпринимает любые попытки дестабилизировать обстановку в ДНР. Крупный теракт удалось предотвратить на юге республики.
Спецслужбы совместно с подразделением Росгвардии перехватили реактивный дрон-камикадзе ВСУ британского производства.
Летательный аппарат посадили вдали от домов. Он упал в поле. Внутри беспилотника обнаружили семь килограммов взрывчатки. Прибывшие саперы уничтожили заряд на месте.
После расшифровки полетного задания эксперты установили, что дрон должен был ударить по гражданскому объекту в Мариуполе.
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